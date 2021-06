GP França de F1: Bottas pode decidir…se Hamilton vence, ou não | AutoSport

A dez voltas do fim, Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) lidera com 4.2s de avanço para Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12), com Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) a passar pelas boxes uma segunda vez, o que lhe permitiu recuperar e teoricamente chegar ao fim da corrida com melhores pneus, mas neste momento, Verstappen tem Bottas à sua frente e Hamilton a 4.8s, ficando por saber o tempo que o finlandês o pode ‘atrasar’, dando com isso margem a Hamilton pra vencer. As últimas voltas vão ser intensas