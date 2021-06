GP França de F1: A melhor corrida de George Russell com a Williams | AutoSport

George Russell continua a manter nos 100% o recorde de chegar à Q2, basicamente o que pode aspirar na qualificação, enquanto na corrida foi 12º, que é ‘só a sua melhor classificação do ano. O melhor que tinha feito foram dois 14º lugares.

Correu-lhe mal a primeira volta, perdeu posições, mas recuperou fez ‘undercut’ a Esteban Ocon e aos dois Alfa Romeo, passou um Charles Leclerc nas boxes e também, neste caso inesperadamente, Yuki Tsunoda no ‘braço’, terminando em 12º: “Foi uma tarde muito boa. Fizemos algumas ultrapassagens, incluindo Tsunoda e conseguimos terminar à frente de Ocon e dos Alfa Romeo, também. As condições eram complicadas, e foi difícil manter a temperatura nos pneus sem muito granulado, mas o carro estava bom, e fizemos a estratégia funcionar muito bem. Terminar em 12º no mérito é um grande feito e eu diria mesmo que é provavelmente a melhor corrida que alguma vez tive com a equipa”.