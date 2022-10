GP EUA F1: Valtteri Bottas confiante no regresso aos pontos | AutoSport

Sem pontuar desde a prova no Canadá em junho, Valtteri Bottas está confiante num bom resultado na corrida do próximo Grande Prémio dos Estados Unidos da América. O piloto da Alfa Romeo salientou que o ritmo na ronda anterior no Japão foi “bom” e que juntamente com as atualizações nos monolugares, podem vir a somar pontos importantes para o campeonato. Recordamos que a Aston Martin ascendeu ao sétimo posto do campeonato de construtores, estando neste momento a apenas 7 pontos da equipa suíça.

O nosso ritmo em Suzuka foi bom, e estou ansioso por voltar à pista esta semana, uma vez que também vamos trazer algumas atualizações”, disse Bottas na antevisão da prova no Texas. “Se fizermos o nossos trabalho de casa na sexta-feira e no sábado, poderemos entrar na disputa durante a corrida e somar valiosos pontos”.

O chefe de equipa da Alfa Romeo, Frédérica Vasseur admitiu o objetivo passa por regressarem às posições pontuáveis e terminar a época com bons desempenhos. “Tanto Valtteri como Zhou passaram algum tempo na fábrica na semana passada, trabalhando na simulação e preparando-se para as corridas seguintes. Como sempre, o nosso objetivo é voltar aos pontos, reforçar a nossa posição no Campeonato dos Construtores e terminar a época em alta. Temos de estar no topo da nossa performance a partir de sexta-feira, para trazer resultados para casa no domingo”.