GP EUA F1: Treino Livres 2 será totalmente dedicado ao teste de pneus para 2023 | AutoSport

A Pirelli selecionou a sua gama de composto médio para o Grande Prémio do Estados Unidos da América. No Circuito das Américas as equipas terão à sua disposição os C2 como pneu duro, C3 como pneu médio e C4 como pneu macios.

Como no Japão a segunda sessão de treinos livres foi prolongada para 90 minutos para testar os protótipos de pneus slicks de 2023, ajudando a finalizar os compostos antes das equipas experimentarem as versões definitivas após o Grande Prémio de Abu Dhabi, mas o teste acabou por não se realizar devido às condições meteorológicas, toda a sessão do treino livre 3 em Austin será dedicada a este teste, com a Pirelli a definir o plano de corrida. Se uma equipa utilizar um piloto estreante para no treino livre 1, é-lhe permitido executar o seu próprio programa para uma parte do segundo treino, antes de se concentrar no teste de pneus para o resto da sessão. Os protótipos dos pneus podem ser facilmente reconhecidos, uma vez que não ostentam marcações coloridas nas paredes laterais.

A corrida do Grande Prémio dos Estados Unidos do ano passado teve duas paragens para troca de pneus, mas com uma gama de pneus completamente nova, desta vez pode ser diferente.

“O Circuito das Américas é um traçado equilibrado no que diz respeito às exigências colocadas aos carros e pneus em termos de tração, travagem e cargas laterais, mas é principalmente uma pista fluida que os condutores adoram, que no entanto apresenta algumas seções desafiantes que não devem ser subestimada”, explicou Mario Isola, responsável da Pirelli na Fórmula 1. “A pista foi parcialmente asfaltada em 2020, com um processo, que também teve lugar no ano passado, de equilibrar as piores ondulações no asfalto que obriga as equipas a aumentar a altura dos carros, o que afeta a aerodinâmica. Na primeira sessão de treino livre, poderá haver um elevado grau de evolução da pista, pelo que será vital para as equipas maximizar os dados recolhidos durante o terceiro treino livre para definir a melhor estratégia. A segunda sessão de treinos livres será dedicada aos testes de pneus slicks para 2023, se as condições meteorológicas o permitirem. As condições meteorológicas em Austin foram extremamente variáveis no passado, por isso é um circuito onde se tem de estar preparado para tudo”.