GP EUA F1, Théo Pourchaire: “a melhor hora da minha vida” | AutoSport

Théo Pourchaire foi um dos pilotos estreantes que concluíram o primeiro treino livre do Grande Prémio dos EUA. O atual segundo classificado da Fórmula 2 completou 19 voltas no primeiro treino e reconheceu que foi a “melhor hora” da sua vida.

O piloto francês da academia Sauber, concentrou-se em adquirir o máximo de conhecimento sobre o C42 durante a sessão e ficou satisfeito por poder ajudar a equipa a recolher alguns dados antes do resto do fim de semana no Circuito das Américas.

“Foi uma experiência espantosa, a melhor hora da minha vida e estou muito grato à equipa pela confiança que depositaram em mim”, disse Pourchaire. “Descobrir esta pista foi incrível e o carro é apenas algo especial: já passei por muitas emoções e estou tão feliz neste momento. O meu principal objetivo era ajudar a equipa e fiquei satisfeito por o poder fazer: tivemos uma boa sessão, fizemos bastantes voltas e todos ficaram satisfeitos, por isso é um bom começo do fim de semana”.

O jovem explicou que tentou forçar o ritmo “um pouco no final, mas o meu foco estava sobretudo em compreender tudo sobre o carro, o volante e assim por diante”.