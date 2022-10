GP EUA F1, Sebastian Vettel: “Obviamente, vou sentir falta destes momentos” | AutoSport

Foram muitos os pilotos com bons desempenhos no Grande Prémio dos EUA. Um deles foi Sebastian Vettel que chegou a liderar a corrida durante uma volta. O piloto alemão esteve em destaque, principalmente com duas ultrapassagens vistosas e no limite, depois de ter perdido muito tempo durante a paragem na box. Terminou no oitavo posto em pista, mas com a penalização a Fernando Alonso – outro bom desempenho – ascendeu ao sétimo lugar da classificação da corrida texana.

“É óbvio que vou sentir falta destes momentos”, disse o piloto alemão da Aston Martin. “Isso não é um segredo, mas pensei muito ao tomar a decisão e também pensei nestes momentos que vou ter saudades da adrenalina e assim por diante. Portanto, sim, obviamente que parte de mim sentirá a falta destes momentos, mas por outro lado estou ansioso pelo que está para vir”.

Vettel somou pontos nas últimas três corridas, todas dentro das oito primeiras posições e afirmou que se divertiu a lutar contra os seus rivais no Circuito das Américas. “Ainda me diverti muito. “Infelizmente, não tínhamos o ritmo em reta para simplesmente ultrapassar confortavelmente, por isso tive de experimentar algo fora do comum, quer nos travões, quer em locais fora do normal. E fi-lo e funcionou”.

É caso para dizer… “nós vimos Seb, e obrigado por isso”.