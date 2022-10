GP EUA F1, Robert Shwartzman: Mais “10 voltas e podia chegar muito perto pilotos da frente” | AutoSport

O piloto de testes da Ferrari Robert Shwartzman esteve aos comandos do F1-75 no primeiro treino livre do Grande Prémio dos EUA e os sinais foram positivos para o jovem piloto, ao ponto de ter afirmado sentir-se tão confortável no carro que poderia ter tido tempos por volta semelhantes aos piloto do topo da tabela de tempos.

Shwartzman salientou que cumpriu o programa que a Ferrari tinha delineado para a sessão, mas que levou algum tempo ao corpo se habituar às condições de conduzir um monolugar. “Já não conduzo um carro há algum tempo e este ano a maior parte do meu trabalho foi em simulação”, disse o jovem piloto. “O corpo esquece todos as sensações de conduzir um carro real, por isso levar com os verdadeiros choques as forças G foi algo novo. A pista é desafiante, acidentada e ventosa, o que levou a algum tempo para me habituar”.

Apesar de ter terminado como o ‘rookie’ mais rápido da sessão, Shwartzman ficou a cerca de dois segundos da melhor marca de Carlos Sainz, mas acredita que com mais tempo poderia subir na tabela de tempos. “Infelizmente a última volta em que poderia ser ainda melhor, tive de abortar, mas a cada volta era quase meio segundo mais rápido, por isso estava a melhorar. Sinto que se tivesse mais umas 10 voltas, poderia aproximar-me muito dos pilotos da frente. Foi apenas uma experiência no geral boa. Infelizmente, foi muito curta. Tive apenas seis voltas, mas mesmo assim cada volta conta e é muito importante para mim ter esta experiência”.

Robert Shwartzman estará de regresso ao volante do F1-75 em Abu Dhabi.