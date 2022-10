GP EUA F1: Red Bull tem vantagem em ritmo de corrida | AutoSport

Os Ferrari mostraram-se mais rápidos com baixa carga de combustível e em ritmo de qualificação, mas os Red Bull devem ser considerados, para já, os carros mais fortes em ritmo de simulação de corrida. Pelas informações recolhidas nas sessões já realizadas, com os carros mais pesados Max Verstappen e Sergio Pérez têm ritmo alto em Austin, deixando para trás os dois carros italianos. Os dados terão de ser confirmados na derradeira sessão de treino, porque os 90 minutos do treino 2 não são tão fiáveis do ponto de vista de dados recolhidos.

Pérez afirmou que a equipa precisa de trabalhar na configuração do RB18 em velocidade de ponta, visto que perde terreno para a Ferrari nesse aspeto, mas nas zonas mais lentas o carro é competitivo.

Através dos dados recolhidos ontem, a Red Bull tem 0.07s de vantagem com o carro mais pesado e em ritmo de corrida para a Ferrari. O que, voltamos a realçar, tem de ser confirmado no terceiro treino.