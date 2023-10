GP EUA, F1: Red Bull revela decoração exclusiva para Austin | AutoSport

Pela segunda vez nesta temporada, a Red Bull apresenta uma decoração no RB19 criada por fãs, desta vez para o Grande Prémio dos EUA.

A equipa de Milton Keynes tinha anunciado na apresentação do RB19 na pré-temporada, um desafio para os fãs que consiste na escolha dos melhores designs para as três corridas nos Estado Unidos da América de 2023. A decoração vencedora para Austin foi agora revelada, não faltando as estrelas e as cores azul, branco e vermelho, tendo sido criada por Franco Cavallone que assistiu ao vivo à apresentação da decoração.

Texas style ⭐️ How the RB19 will look in Austin 📸 #F1 pic.twitter.com/IvMtzwo5kv — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 18, 2023