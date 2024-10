GP EUA F1: Red Bull na frente, mas a luta deve ser acirrada na Sprint

O líder do campeonato, Max Verstappen, brilhou na Qualificação Sprint no Circuito das Américas, mas os dados indicam que o caminho para a vitória no Grande Prémio dos Estados Unidos será cheio de desafios. As quatro principais equipas – McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes – estão mais próximas do que nunca, o que deixa antever um cenário que permite um duelo que pode ser emocionante.

Nos últimos tempos, a Red Bull e Verstappen têm se envolvido em batalhas intensas com a McLaren, com os atuais campeões frequentemente a ficar em segundo plano. Porém, na sexta-feira em Austin, o RB20 atualizado de Verstappen mostrou estar forte. Desde a primeira volta, o neerlandês pareceu em perfeita sintonia com o carro.

No início da qualificação para a corrida Sprint, a Ferrari parecia ser a equipa a ser batida, e a McLaren também estava forte. Mas, quando realmente importava, Verstappen aumentou o ritmo e conquistou a pole para o Sprint. De acordo os dados, o segredo do sucesso de Verstappen foi sua ‘volta ideal’ – em que conseguiu combinar todos os seus melhores mini-setores de forma impecável. E essa precisão foi crucial, já que McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari estavam separadas por apenas 0,07 segundos na análise do desempenho na Qualificação Sprint.

Em termos de ritmo de sérios longas de voltas, a Red Bull posiciona-se apenas em terceiro lugar, ligeiramente atrás da Ferrari e 0,17 segundos atrás da McLaren, que lidera nesse quesito. No entanto, na Sprint de 19 voltas deste sábado, Verstappen pode ter a velocidade necessária para garantir a vitória, desde que defenda a liderança na desafiadora Curva 1. Esses oito pontos podem se mostrar decisivos na corrida pelo título.

A batalha está apenas a começar, e com as principais equipas tão próximas, o fim de semana promete ser uma montanha-russa de emoções para Verstappen e a Red Bull.