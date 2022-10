GP EUA F1: Quatro estreantes no treino livre 1 | AutoSport

A primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio dos EUA ficou também marcada pela utilização de quatro pilotos ‘rookies’ aos comandos de monolugares da Williams, Alfa Romeo, McLaren e Ferrari. Para alguns deles foi um primeiro passo de uma futura carreira na Fórmula 1, para outros foi apenas um sonho tornado realidade. Antonio Giovinazzi ainda esteve ao volante do Haas, mas não é considerado estreante, por isso a equipa norte-americana vai usar Pietro Fittipaldi em dois treinos até ao final da época, como obriga o regulamento.

A Williams ficou muito satisfeita com o trabalho desenvolvido por Logan Sargeant no TL1. O piloto norte-americano pode vir a ser companheiro de equipa de Alex Albon em 2023, caso consiga os pontos necessários para a emissão da superlicença, e demonstrou estar à vontade no monolugar de F1.

Théo Pourchaire pôde conduzir o monolugar da Alfa Romeo, que também acredita de poder contar com o jovem piloto no futuro na F1, assim como Robert Shwartzman tem esperanças de conseguir um lugar a médio prazo, mas na Ferrari parece mais complicado.

Alex Palou esteve aos comandos do MCL36 a recolher dados para a McLaren, mas sabe que não tem lugar na Fórmula 1 e vai continuar a competir na Indycar.