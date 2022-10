GP EUA F1, Q2: Sebastian Vettel e pilotos da AlphaTauri eliminados | AutoSport

Lando Norris esteve na lista de pilotos eliminados, mas foi “salvo” pelo excesso de Zhou Guanyu numa das curvas do traçado texano, tendo sido apagado o tempo do piloto chinês da Alfa Romeo, passando o britânico para a Q3 no décimo lugar. Junto com Zhou, ficaram Alex Albon, Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda.

Alex Albon foi o primeiro piloto a estabelecer um tempo rápido, passando depois Valtteri Bottas e George Russell para a liderança da tabela de tempos, antes de Max Verstappen e Charles Leclerc, ambos com pneus usados, discutirem entre si o tempo mais rápido. O monegasco da Ferrari registou o tempo de 1:35.246s e Verstappen ficou a 0.048s. Carlos Sainz estabeleceu o terceiro melhor tempo, mas a 0.344s.

A cinco minutos do final da Q2, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Pierre Gasly e Sebastian Vettel, com tempo apagado por exceder os limites de pista, estavam em posições de eliminação.

Albon fez um bom tempo e saltou para o oitavo posto, mas ainda faltavam vários pilotos para terminar as voltas rápidas. Gasly cometeu um pequeno erro e mesmo melhorando o seu tempo anterior, foi eliminado. Enquanto Stroll saiu dos últimos lugares, Vettel por lá ficou e foi eliminado. Norris também esteve muito próximo, mas Zhou viu o seu tempo por volta apagado e baixou para o 14º lugar, sendo também eliminado.