GP EUA F1, Q1: Esteban Ocon e Daniel Ricciardo eliminados | AutoSport

Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Mick Schumacher e Nicholas Latifi foram eliminados na Q1 do Grande Prémio dos EUA.

De novo o vento fazia-se notar e temer algumas voltas abortadas devido a saídas de pista.

Mick Schumacher foi o primeiro piloto a estabelecer um tempo rápido por volta, mas muito longe do que se rodou no treino livre 3, com o registo 1:37.816s.

1:35.864s foi o tempo registado por Max Verstappen, prontamente batido por Charles Leclerc com 1:35.795s, deixando o neerlandês a 0.069s e com Lewis Hamilton com o terceiro melhor tempo nesta altura da sessão, ainda com 10 minutos para o final, a 0.353s de diferença.

Faltando pouco mais de 7 minutos para o final da Q1, Carlos Sainz completou a sua volta rápida e ascendeu ao topo da tabela de tempos, com 1:35.297s e deixando o seu companheiro de equipa a 0.498s.

Faltando seis minutos para o final da primeira fase de qualificação, a maior parte dos pilotos estavam parados a preparar as segundas tentativas, Yuki Tsunoda, Alex Albon, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen e Zhou Guanyu estavam em zona de eliminação, com o piloto chinês a ver o seu tempo apagado por exceder os limites de pista.

Daniel Ricciardo conseguiu fazer um tempo que permitiu ao australiano sair da zona de eliminação, no entanto faltavam muitos pilotos para terminarem as suas voltas rápidas. Assim como aconteceu como Esteban Ocon, Ricciardo acabou eliminado. Kevin Magnussen foi o mais rápido dos cinco pilotos eliminado, pedindo à equipar rever se nenhum adversário teria ultrapassado os limites de pista. O seu companheiro de equipa, Mick Schumacher teve um pião na sua última tentativa e não conseguiu melhorar o seu tempo anterior, sendo atirado para os últimos lugares da tabela de tempos. Nicholas Latifi também não melhorou o seu tempo anterior e ficou no último lugar na Q1.