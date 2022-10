GP EUA F1: Pilotos da AlphaTauri confiantes em chegar à Q3 | AutoSport

A AlphaTauri está em igualdade pontual com a Haas no campeonato de construtores de Fórmula 1 e espera ultrapassar a equipa adversária até ao final da época, num ano em que ambos os pilotos sentiram muitas dificuldades com o AT03. Mas em Austin, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda têm esperanças num bom resultado, sentindo que o carro está “melhor do que nos dois últimos fins de semana” de Singapura e Japão.

“Na teoria esperávamos ter problemas com esta pista, mas o nosso desempenho e velocidade na primeira sessão de treinos foram muito bons”, elogiou Pierre Gasly. “O carro estava melhor do que nos dois últimos fins de semana, então esperamos dar evoluir amanhã. Não quero mudar muito o carro porque a sensação inicial é boa, mas o treino três ainda nos dará a possibilidade de ajustar certas áreas para tirar mais proveito do carro. Podemos lutar pelo top 10”.

A equipa esteve primeiro a recolher dados em pista para correlacionar com os de simulação do AT04, o monolugar de 2023, para depois passar ao trabalho para a qualificação e corrida deste fim de semana.

“No geral, foi um dia positivo. O equilíbrio e a configuração estavam corretos desde a primeira saída para a pista na primeira sessão de treinos e o desempenho foi o esperado”, explicou Jonathan Eddolls, engenheiro da equipa italiana. “Vamos continuar a trabalhar na configuração durante a noite com o objetivo de lutar pela Q3 amanhã”, assegurou.