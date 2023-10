GP EUA, F1: Mercedes vai apresentar um novo fundo a pensar no monolugar de 2024 | AutoSport

A Mercedes vai apresentar, pelo menos, mais uma atualização ao W14 no próximo Grande Prémio dos Estados Unidos da América, tendo como objetivo alguns ganhos no desempenho, mas também para o testar em pista e dar indicações do rumo a tomar para o próximo monolugar.

Em luta com a Ferrari pelo segundo lugar do mundial, a Mercedes quer também trabalhar para entrar na próxima época com melhores resultados do que aconteceu esta época. Por isso, o que trouxer de novo para o W14 é pensado também para adquirir conhecimento para o W15.

“Vamos trazer um fundo modificado, que é a última atualização significativa que vamos levar para a pista este ano. Esperamos que traga um pequeno ganho mas, mais importante, é outro marco na definição do nosso caminho de desenvolvimento para o W15”, considerou Toto Wolff na antevisão do GP dos EUA, não esquecendo que “a luta pelo segundo lugar no Campeonato de Construtores tornou-se mais intensa nas últimas corridas. Vamos estar concentrado e continuar a trabalhar e tentar somar o máximo de pontos possível para aumentar a nossa vantagem”.

Assumindo que a última ronda no Catar foi um cenário em que a equipa poderia ter alcançado um bom resultado, mas acabou por ficar a meio, Wolff esclarece que como equipa “nunca queremos ver os nossos carros a colidir. Foi frustrante não somar mais pontos, especialmente porque o ritmo do carro era forte. No entanto, foi encorajador ver como os pilotos e a equipa reagiram. Tanto o Lewis como o George sabem que a equipa está em primeiro lugar e não pretendem nunca pôr isso em causa. Tenho a certeza de que todos nós vamos crescer com este momento. Agora estamos concentrados em Austin e em garantir que tiramos o máximo partido de cada um dos próximos fins de semana”, concluiu.

Foto: Martin TRENKLER