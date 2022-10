GP EUA F1: Mercedes isolada entre equipas da frente e resto do pelotão | AutoSport

A Mercedes apresentou o seu último pacote de desenvolvimento no primeiro treino livre do Grande Prémio dos EUA, no entanto a nova asa dianteira levantou muitas questões entre as equipas rivais e a FIA, e este componente deverá ter sido considerado ilegal. No entanto, com ou sem a nova asa, a Mercedes parece estar isolada entre Red Bull e Ferrari e restante pelotão em simulação de qualificação como em corrida. É um posto a que os ‘Flechas de Prata’ estão habituados esta época e que deverá novamente acontecer no Circuito das Américas.

Em simulação de corrida Lewis Hamilton e George Russell ficam a 0.79s dos mais rápidos Red Bull e analisando os dados recolhidos, em qualificação estão a 0.57s dos Ferrari.

Lewis Hamilton explicou que se a equipa conseguir trabalhar alguns aspetos da configuração, poderiam entrar na luta pela vitória no GP dos EUA. Veremos se tem razão e se a equipa consegue de facto, melhorar o W13 para dar aos pilotos mais competitividade em relação aos adversários.