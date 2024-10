GP EUA F1: McLaren mais rápida mas prejudicada por erros

A McLaren chegou a Austin com um pacote de atualizações discretas, confiantes após um dos seus melhores fins de semana no ano anterior. O ritmo nos treinos foi promissor, e muitos no paddock apostavam na equipa como favorita. No entanto, a Qualificação Sprint não correu conforme o esperado.

Oscar Piastri, que parecia pronto para disputar as primeiras posições, teve a sua melhor volta anulada por exceder os limites da pista e foi eliminado logo na primeira fase da qualificação. O jovem australiano estava convencido de que o carro tinha potencial para lutar pela pole. Já Lando Norris, que avançou até a SQ3, parecia em boa forma, mas um deslize na Curva 17 arruinou as suas chances de vitória.

Apesar do revés, a McLaren permanece como uma das forças mais temidas da grelha. O carro, que se destaca especialmente nas curvas de média velocidade, continua competitivo tanto para o Sprint quanto para a qualificação e o Grande Prémio. A equipa lidera tanto no ritmo de volta rápida quanto no desempenho de longa duração, sendo uma ameaça constante na disputa pelo topo.