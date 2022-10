GP EUA F1, Lance Stroll sobre o acidente com Alonso: “Dei-lhe bastante espaço” | AutoSport

Lance Stroll e Fernando Alonso envolveram-se no momento mais assustador da corrida do Grande Prémio dos EUA. Ambos os pilotos foram convocados pelo colégio de comissários desportivos, mas o piloto canadiano da Aston Martin considera que o acidente tem de ser revisto, porque Alonso tinha espaço à sua esquerda, mas não deu margem a Stroll.

“Definitivamente mudei de trajetória tarde, mas havia uma grande diferença na velocidade”, começou por argumentar Stroll depois da corrida. “Estava a tentar ver mais ou menos, onde ele estava atrás de mim, mas não é como se tivesse batido de lado do carro dele. O impacto foi com a sua asa dianteira na traseira do meu carro”.

Stroll continuou a explicar que: “Dei-lhe bastante espaço à esquerda da pista, por isso não é como se o tivesse apertado ou algo do género contra os muros. Poderia ter virado mais cedo e ter ido mais para a esquerda. Também não precisava de se aproximar tanto de mim”.

O piloto canadiano considera que “há muitas maneiras diferentes de olhar para o incidente”.

O acidente de Stroll e Alonso, retirou ao canadiano a possibilidade de alcançar um bom resultado para a equipa.