GP EUA F1: Lance Stroll penalizado em 3 posições para a próxima prova | AutoSport

Lance Stroll vai perder três lugares na grelha de partida do Grande Prémio do México no próximo fim de semana, após ter sido considerado “predominantemente” culpado do acidente em Austin com Fernando Alonso.

Os comissários analisaram o acidente após a corrida e consideraram que o piloto Aston Martin culpado. “Ficou claro para nós que o piloto do Carro 18 fez uma manobra tardia ao reagir à tentativa de ultrapassagem do condutor do Carro 14, movendo-se para a esquerda”, lê-se na declaração do colégio de comissários desportivos do GP dos EUA. “Os comissários determinam que a culpa foi predominantemente do piloto do Carro 18”.

Stroll foi ainda sancionado com dois pontos de penalização, somando cinco pontos nos últimos 12 meses.