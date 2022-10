GP EUA F1: Haas protesta resultados de Pérez e Alonso | AutoSport

A Haas protestou contra a Red Bull e Alpine, contestando os resultados de Sergio Pérez e Fernando Alonso no Grande Prémio dos EUA. Ambos os pilotos sofreram danos nos seus monolugares durante a corrida no Circuito das Américas, mas nenhum deles viu a bandeira preta e laranja, que obriga a uma paragem nas boxes, considerando que não é seguro o carro continuar em pista devido a peças danificadas ou soltas. Recordamos que esta situação já aconteceu por três vezes à Haas.

Na volta inaugural, Pérez tocou no Alfa Romeo de Valtteri Bottas Valtteri, resultando em danos na ‘endplate’ da asa dianteira, a aba lateral desse componente. O elemento de fibra de carbono ficou pendurado no carro durante várias voltas antes de sair.

Fernando Alonso, entretanto, sofreu danos na sequência do acidente com Lance Stroll e conseguiu continuar, mas o espelho retrovisor do lado direito estava visivelmente solto na sua estrutura, antes de cair completamente do carro várias voltas depois.

Haas apresentou o protesto oficial à FIA, que não obrigou os pilotos a pararem para repararem os danos.