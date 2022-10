GP EUA F1: George Russell assumiu culpa no acidente e pediu desculpa a Sainz | AutoSport

Carlos Sainz teve de desistir da corrida do Grande Prémio dos EUA depois de ter sido detetada no Ferrari uma fuga de água em resultado do toque de George Russell na curva 1 do traçado, logo após o arranque. O piloto espanhol fez um pião e ficou atrás do pelotão, tendo entrado de seguida na box para abandonar a corrida.

George Russell, que terminou no quinto lugar em Austin depois de ter cumprido uma penalização de cinco segundos pelo incidente, assumiu toda a culpa por ter arruinado a corrida de Sainz.

“Em primeiro lugar, peço-lhe desculpa”, disse Russell. “Vamos todos atacar a curva 1, nunca nos queremos envolver num acidente e contribuir para terminar com a corrida de outra pessoa. Estava à espera que ele tentasse passar pelo exterior do Max em vez de cortar, e por essa altura já me tinha comprometido e foi inevitável que eu lhe batesse”.

O piloto britânico da Mercedes confirmou que foi pedir desculpa pessoalmente ao adversário, e que depois do acidente “foi uma tarde realmente difícil”. Russell explicou que no “fim de semana estive fora de ritmo. Sei que houve alguns danos, mas não sei o quê exactamente”.

George Russell continua como quarto classificado no campeonato, 20 pontos à frente do seu companheiro de equipa Lewis Hamilton, que subiu ao pódio em Austin