GP EUA F1: Filme da corrida | AutoSport

No mesmo fim de semana da morte do fundador da Red Bull Racing, Dietrich Mateschitz, a equipa austríaca conquistou o título mundial de construtores de Fórmula 1, depois de uma vitória suada de Max Verstappen no Grande Prémio dos EUA, tendo como palco o Circuito das Américas.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram os pilotos que se juntaram a Verstappen no pódio, com Helmut Marko a receber o troféu para a estrutura de Milton Keynes.

Como tudo aconteceu:

Os 20 pilotos arrancaram para a volta de formação depois dos mecânicos da Mercedes terem trocado os discos de travões do carro de Lewis Hamilton na grelha do Circuito das Américas, com o piloto a queixar-se nas voltas de reconhecimento.

Sobre a escolha de pneus, os médios foram selecionados por todos os pilotos, exceto Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Mick Schumacher e Esteban Ocon – que largou do pitlane – com pneus duros.

O arranque foi frenético. Max Verstappen passou Carlos Sainz na partida, mas na saída da curva 1, George Russell tocou na traseira do Ferrari do piloto espanhol, que fez um pião e baixou para a última posição. Um acidente investigado pelos comissários e resultou na desistência de Sainz no final da volta 1.

Lance Stroll passou a rodar no terceiro lugar, atrás de Lewis Hamilton e do líder Verstappen, com Sebastian Vettel também no quinto posto. Entretanto, Sergio Pérez deu um ‘chega para lá’ em Valtteri Bottas e conseguiu ascender ao sexto posto até à volta 3. Charles Leclerc era nono classificado nessa volta.

Alexander Albon defendeu como pôde o décimo lugar, e o ponto associado, dos ataques de Bottas, que tinha caído para fora dos pontos. Quem também foi prejudicado com o incidente na curva 1 entre Sainz e Russell foi Kevin Magnussen, que teve de travar a fundo para não embater no segundo Ferrari de Leclerc, e por isso baixou para o último posto da classificação.

Concluídas as primeiras cinco voltas, Verstappen tinha 2.6s de vantagem sobre Hamilton, que por sua vez, tinha uma vantagem mais confortável sobre Stroll. O piloto canadiano estava sob pressão de Russell. O britânico ultrapassou Stroll, na mesma altura em que foi anunciado a penalização de 5 segundos ao piloto da Mercedes.

Pérez também subiu mais uma posição depois de deixar Sebastian Vettel pelo quinto posto e pouco depois ultrapassou o segundo Aston Martin de Stroll. Estava próximo do pódio com a penalização atribuída ao britânico da Mercedes.

Também Nicholas Latifi esteve em evidência, mas pela saída de pista na curva 6. O piloto da Williams fez um pião sozinho, o que destruiu os seus pneus e teve de parar para trocar por um novo jogo de pneus médios, regressando à pista no último lugar da classificação.

Com Charles Leclerc no sétimo lugar ainda a 1.7s de Sebastian Vettel, à frente dos dois carros da Aston Martin, Sergio Pérez estava a encurtar a diferença para George Russell.

Um pouco mais atrás, Lando Norris tinha perdido o nono lugar para Pierre Gasly uns momentos antes e estava a tentar responder à manobra do piloto francês, numa luta entretida pelos pontos, a que se juntou pouco depois Valtteri Bottas.

Max Verstappen, isolado na ‘cabeça’ do pelotão com 3.7s de vantagem sobre Lewis Hamilton, repetia as queixas sobre o efeito das rajadas de vento sobre o seu Alfa Romeo.

Com as primeiras paragens depois de cumpridas as primeiras 10 voltas, Esteban Ocon seguia no 11º posto atrás do seu companheiro de equipa, Fernando Alonso que tinha subido uma posição com a paragem de Bottas.

À volta 12, Charles Leclerc ultrapassou Sebastian Vettel e subiu ao sexto posto da classificação, na mesma altura em que Lewis Hamilton entrou no pitlane para parar na box e trocar os pneus médios por pneus novos duros. Regressou à pista no sétimo posto à frente de Lando Norris e atrás de Vettel.

Na volta seguinte, e quando tinha mais de 12 segundos de vantagem sobre Russell, Verstappen também parou, seguido do britânico da Mercedes. Pérez herdou a liderança, mas Verstappen conseguiu regressar à pista no segundo lugar.

Com a paragem de Sergio Pérez no final da volta 14, Verstappen regressou à liderança, tendo agora Leclerc no segundo lugar, apesar de o monegasco ainda não ter parado para troca de pneus.

Lance Stroll trocou os pneus médios por um novo jogo do mesmo composto, numa altura em que Lewis Hamilton ultrapassou Sebastian Vettel e impôs um ritmo mais alto que os restantes com os pneus duros.

Na volta 18, Valtteri Bottas perdeu o controlo da traseira do Alfa Romeo e saiu de pista, ficando preso na gravilha, que obrigou à entrada do Safety Car. Aproveitando esse período, Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Esteban Ocon e os dois pilotos da Haas pararam para trocar de pneus. Alonso e Vettel saíram com pneus médios, no caso do alemão da Aston Martin era o mesmo composto que tinha antes, enquanto Ocon voltou a sair da box com pneus duros.

Na volta 20 os 10 primeiros eram: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Charles Leclerc, George Russell, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Pierre Gasly, Fernando Alonso e Lando Norris.

LAP 20/56



Here’s how things stand as we wait for the green light #USGP #F1 pic.twitter.com/rKB54IM7Kz — Formula 1 (@F1) October 23, 2022

Com a saída do SC, Max Verstappen conseguiu escapar a uma possível pressão de Lewis Hamilton. Um pouco mais atrás, Vettel ultrapassou o seu companheiro de equipa na curva 1, o mesmo sucedendo com Alonso sobre Gasly. No entanto, na reta oposta na tentativa de ultrapassar Lance Stroll, Fernando Alonso embateu na traseira do Aston Martin com violência, levantando as duas rodas dianteiras. Stroll fez um movimento de defesa muito tardio que levou o espanhol a bater. Alonso conseguiu regressar à box e a equipa trocou a asa dianteira e pneus, colocando o carro em pista. O piloto canadiano teve de abandonar.

O Safety Car esteve em pista entre a volta 21 e a volta 26, demorando até pouco tempo para a retirada do Aston Martin e a limpeza dos destroços. Durante este período, Pierre Gasly atrasou-se e foi investigado por deixar mais do que 10 carros de distância com SC em pista.

Com a queda de Alonso na classificação e o abandono de Stroll, os dois pilotos da AlphaTauri estavam dentro do top 10 – Gasly era 7º e Tsunoda, 8º – na frente de Lando Norris e Mick Schumacher, que estava em posição pontuável.

Leclerc estava a encurtar a diferença para Pérez e na curva 12 da volta 29, o monegasco fez a sua primeira tentativa, mas teve de alargar a trajetória depois da travagem tardia, resultando na manutenção da posição por parte de Pérez. No entanto, na volta seguinte no mesmo local, Leclerc travou novamente mais tarde, no limite, mas na trajetória interior, que obrigou o piloto mexicano a defender-se e perdeu o terceiro lugar.

Na volta 31, o colégio de comissários anunciou a penalização a Pierre Gasly, que teria 5 segundos a cumprir numa próxima paragem ou adicionados ao seu tempo final. O francês seguia no 7º posto numa luta a quatro com Tsunoda, Norris e Schumacher.

Depois de ter sido ultrapassado por Charles Leclerc, Sergio Pérez ficou pressionado por George Russell na discussão pelo quarto lugar.

Gasly parou no final da volta 32 e regressou à pista no 17º e último lugar. Mesmo com o monolugar danificado depois do acidente com Stroll, Fernando Alonso era já 12º classificado, pouco depois entrando nos 10 primeiros lugares com as paragens de Schumacher e Tsunoda.

Na volta 35 Lewis Hamilton voltou a parar, montando pneus duros novos numa tentativa de ‘undercut’ a Verstappen, que se queixava de alguns problemas na potência do RB18 e tinha de alterar durante a volta os parâmetros no volante. Hamilton voltou à pista no sexto posto.

No final da volta 35, Max Verstappen parou na box para trocar os pneus duros por um conjunto de médios, mas um problema na pistola do mecânico da roda dianteira esquerda, fez o piloto perder 11 segundos. Saiu para a pista colado na traseira do Ferrari de Charles Leclerc, que também tinha parado na box.

Sergio Pérez liderava seguido de Sebastian Vettel, mas tinham ainda de parar novamente e por isso, em teoria, Lewis Hamilton estaria na liderança do pelotão com pneus duros, tendo Leclerc e Verstappen atrás de si com pneus médios.

O piloto mexicano da Red Bull parou no final da volta 38 e deixou Sebastian Vettel na liderança da corrida, com Hamilton a pouco mais de 2 segundos. Na volta seguinte, Verstappen tentou ultrapassar Leclerc na curva 1, mas o monegasco respondeu e conseguiu manter o terceiro lugar. Na reta oposta, com ajuda do DRS, o bicampeão do mundo de Fórmula 1 conseguiu, por fim, alcançar o terceiro posto da classificação.

Outra luta muito boa foi entre George Russell e Sergio Pérez, com o piloto mexicano a conseguir manter o quinto posto na frente do britânico após ter saído do pitlane.

Hamilton ultrapassou Vettel na entrada da volta 41 e tinha que ganhar terreno para o duo perseguidor composto por Verstappen e Leclerc. O piloto alemão parou na box no final dessa volta, mas a equipa também teve problemas para trocar os 4 pneus e o piloto regressou muito atrasado à pista, no 13º lugar.

Entretanto, Pierre Gasly teria de cumprir novamente os 5 segundos de penalização por não ter sido devidamente cumprida na sua paragem anterior.

Com uma corrida muito boa, Zhou Guanyu surgiu no décimo posto da classificação, mas um rápido Lando Norris com pneus duros, ultrapassou-o e colocou o piloto chinês fora dos pontos. O piloto da McLaren voltou a usar de todas as suas ‘armas’ para ultrapassar Alexander Albon pelo nono lugar.

Por esta altura, Nicholas Latifi ficou a saber que foi penalizado em 5 segundos por obrigar Kevin Magnussen a sair de pista.

Na frente do pelotão, a diferença entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc baixava, enquanto Charles Leclerc não conseguia acompanhar o neerlandês. No final da volta 47, a diferença estava em 1.5s.

A luta pelo último ponto disponível, Alex Albon no nono lugar era pressionado por Zhou Guanyu, Sebastian Vettel e Yuki Tsunoda.

Com um esforço tremendo depois do acidente violento sofrido, o Alpine de Fernando Alonso aguentou e permitiu a ultrapassagem do piloto espanhol a Kevin Magnussen.

Na volta 50, e depois de algumas voltas a encurtar terreno, Max Verstappen regressou à liderança do pelotão, com Lewis Hamilton a tentar dar resposta, mas sem o conseguir. Na zona mais técnica da pista, o RB18 era mais rápido do W13 do britânico.

Outra luta bem animada era discutida entre Sebastian Vettel – comprovando que tem dentro de si ainda todas as suas capacidades técnicas – e Alex Albon. O piloto da Williams perdeu a posição para o alemão, numa belíssima manobra de ultrapassagem.

Empenhado em vencer a primeira corrida do ano, Lewis Hamilton mantinha a pressão a Max Verstappen, que tinha visto a bandeira preta e branca por exceder os limites de pista, o mesmo sucedendo ao seu perseguidor, Hamilton.

O neerlandês conseguiu manter o adversário longe de poder arriscar uma ultrapassagem e passou pela linha de meta no primeiro lugar, somando a 13ª vitória do ano. Hamilton foi segundo e Leclerc fechou os lugares do pódio.

Na última volta, Sebastian Vettel voltou a puxar dos galões e ultrapassou Kevin Magnussen, que tinha pneus muito usados, subindo ao oitavo posto da classificação com mais uma bela manobra.