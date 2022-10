GP EUA F1: FIA considera ilegal asa dianteira da Mercedes depois de ter sido pré-aprovada | AutoSport

A Mercedes apresentou o seu último pacote de atualizações, mas um dos novos componentes foi considerado ilegal pela FIA. O fim de semana em Austin deveria servir para testar em pista a nova asa dianteira, planeando no Grande Prémio do México equipar os dois monolugares da estrutura de Brackley, mas a equipa ficou surpresa pela decisão da entidade federativa de não permitir que este componente fosse utilizado, visto que os planos do pacote de desenvolvimento tinham sido enviados anteriormente para a FIA e teriam sido aprovados. A Mercedes tinha enviado todas as informações CAD (Computer Aided Designs) à FIA para aprovação e foi dada autorização para a construção da nova asa. A equipa alemã não está, portanto, satisfeita pela rejeição em Austin. Até ao GP do México, a equipa irá reduzir os separadores que serviriam, de acordo com as informações da equipa, para tornar a asa mais resistente e não tão flexível.

Segundo alguns relatos do paddock do Circuito das Américas, os separadores das placas da asa dianteira serviriam para direcionar o ar para onde a equipa desejaria, ao contrário do que a Mercedes teria informado. Os pequenos apêndices deveriam permitir à equipa desviar os fluxos de ar dos pneus e de outros elementos do monolugar, podendo provocar a saída de ‘ar sujo’ para os carros que pudessem seguir atrás.

O novo pacote de atualizações, com mais alterações além da asa dianteira, poderia melhorar o tempo por volta do W13 até um décimo e meio de segundo. Agora, não sabemos o que pode esta proibição provocar em termos de atraso de desenvolvimento na Mercedes.