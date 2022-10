GP EUA F1: Ferrari mais rápida em simulação de qualificação | AutoSport

Com o segundo treino livre do Grande Prémio dos EUA dedicado ao teste dos pneus da Pirelli para 2023, ficou muita coisa por desvendar acerca do verdadeiro ritmo de cada um dos pilotos e carros. No entanto, a Ferrari acabou por liderar ambas as sessões, tendo entrado no fim de semana com sinais encorajadores.

Carlos Sainz conseguiu encontrar rapidamente uma configuração do F1-75 que o tornou rápido com uma carga menor de combustível. Começou bem o espanhol, assim como o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc. Apesar disso, ainda haverá algum trabalho para encontrar uma melhor solução para a suspensão do carro e conseguir um melhor desempenho nas irregularidades do asfalto do Circuito das Américas. Feita a análise em ritmo de qualificação, a Ferrari mostra-se neste momento mais rápido 0.1s do que a Red Bull, já com a Mercedes a 0.5s.

Os dados recolhidos não são tão fiáveis em relação à simulação de corrida por causa do teste da Pirelli, o que vai obrigar cada equipa a dedicar-se no terceiro treino livre a esse trabalho.