GP EUA F1, Faíscas na Sprint: Norris sob suspeita, Verstappen celebra e Ferrari pressiona

O fim de semana tem sido quente em Austin, as batalhas estão a ser acirradas, Lando Norris está sob investigação, Max Verstappen brilhou e a Ferrari aproxima-se da frente…

No final da corrida Sprint, ficou a saber-se que Lando Norris está a ser investigado por “conduzir de forma errática” na última volta da corrida Sprint do GP dos Estados Unidos de F1.

Charles Leclerc disse que “a manobra de Norris esteve no limite. Eu não esperava que ele fizesse isso. Talvez no calor do momento eu tenha considerado que ele se moveu durante a travagem. Tenho de voltar a ver as imagens. Parece estar no limite com a forma como ele tomou a linha mas, no final, também é uma corrida. Ele queria manter a posição. Eu tentei. Foi por pouco. Quase nos despistámos, mas no final ninguém se despistou e ele terminou na frente”, disse o piloto da Ferrari.

Já Max Verstappen, está contente porque com o triunfo “Parece um pouco como nos velhos tempos!

Estou muito feliz com o dia de hoje. Se olharmos para toda a corrida, a Ferrari também foi muito rápida. Para nós, finalmente estamos a correr de novo. Normalmente, estamos sempre a olhar para trás, mas agora podemos apenas fazer a nossa própria corrida, por isso tivemos um bom ritmo”, disse.

Já Carlos Sainz explicou como chegou ao segundo lugar: “Foram batalhas muito divertidas. Um bom Sprint. Quando os Sprints são assim, gostamos sempre deles, com um pouco mais de ação. Tivemos muitas batalhas, especialmente nas primeiras cinco voltas. Muita coisa a acontecer. Perto do final, comecei a ter dificuldades com os pneus, mas vi o Lando também a ter dificuldades e pensei que se conseguisse entrar no DRS teria hipóteses de terminar em P2. Conseguimos manter-nos na Curva 1 e foi uma curva divertida. É encorajador ver que amanhã temos uma boa hipótese. Para a qualificação, o nosso carro não está no melhor lugar, mas vamos tentar qualificar-nos o mais à frente possível.”

Por fim, Lando Norris mostra-se “feliz” apesar de ter perdido o segundo lugar na última volta: “Foi uma boa corrida. Estou muito contente com a forma como as coisas acabaram. Foi uma corrida difícil. Pensei que podia ficar com o segundo lugar, mas o Carlos fez um bom trabalho. Os meus pneus dianteiros estavam completamente estragados, por isso não havia muito que eu pudesse fazer. Foi um final dececionante, mas estou contente com o resultado da corrida e com uma boa quantidade de pontos.

Fiz o máximo que pude. Acho que não temos o ritmo do Max ou dos Ferrari, mas estou contente por terminar em terceiro.”