GP EUA F1: Drive Through | AutoSport

Numa das corridas mais espetaculares da época, também existiram prestações menos convincentes. Estes são os 5 pilotos que merecem o ‘drive through’ no Grande Prémio dos EUA:

No final do GP do Japão escolhemos as prestações que menos convenceram e que episódios que marcaram pela negativa o regresso da Fórmula 1 a Suzuka, um dos palcos icónicos da disciplina.

Lance Stroll

O piloto canadiano da Aston Martin manchou todo um fim de semana que estava a ser muito positivo. Foi considerado “predominantemente” culpado do acidente com Fernando Alonso e isso parece que fez esquecer os bons treinos, qualificação e corrida até à volta 21. Muito se tem apontado a Stroll durante os anos em que tem estado na Fórmula 1, mas a verdade é que tem tido um desempenho muito bom com o AMR22 desenvolvido como está neste momento. Foi mesmo uma pena o acidente, seriam pontos muito importantes para a equipa, que pouco depois teve um azar na paragem de Sebastian Vettel na box e perdeu aí também mais pontos na sua luta.

George Russell

Russell disse antes da corrida que depois de um episódio no primeiro treino livre a sua confiança foi abalada. E parece ter sido assim. A primeira metade da corrida foi desastrosa, com o toque em Sainz, foi novamente batido por Lewis Hamilton e depois de ter estabilizado, não conseguiu encurtar a diferença para Sergio Pérez. O único aspeto positivo foi a volta mais rápida da corrida.

Daniel Ricciardo

Numa corrida onde os mais experientes deram um bom espetáculo, Ricciardo voltou a estar muito aquém do seu companheiro de equipa e de chegar aos pontos. Sem lugar no próximo ano como piloto principal, o australiano queria terminar em “alta” a temporada com a McLaren, mas assim não o vai conseguir.

Nicholas Latifi

São corridas e corridas com desempenhos menos conseguidos por parte de Nicholas Latifi. O FW44 não é só aquilo que vale nas mãos do canadiano, porque Alex Albon consegue retirar muito mais.

O fim de linha na Fórmula 1 parece estar para breve e até para o piloto pode ser benéfico virar a página e recomeçar noutra competição.

Mick Schumacher

Nesta posição podia estar também Pierre Gasly que cometeu um erro durante a corrida que deitou por terra qualquer esperança numa boa classificação, mas Mick Schumacher está numa fase importante da sua carreira e parece que a pressão está a influenciá-lo. Na qualificação fez um pião numa altura crucial e em corrida, ainda que tenha andado na discussão do top 10, o último stint correu mal e terminou fora dos pontos, tendo ainda juntado uma penalização por exceder os limites de pista. Tem pouco espaço de manobra o piloto alemão e pode estar em vias de perder o lugar na Fórmula 1.