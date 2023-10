GP EUA, F1, Daniel Ricciardo: “Foi frustrante assistir às últimas corridas” | AutoSport

De regresso aos comandos do AlphaTauri AT04 no Circuito das Américas, palco do Grande Prémio dos EUA, estará Daniel Ricciardo, depois da recuperação da lesão sofrida nos treinos da ronda neerlandesa da Fórmula 1.

O piloto australiano esclareceu que não se sentiu em condições para poder voltar ao seu lugar no carro italiano no Catar, mantendo-se Liam Lawson como seu substituto na prova anterior do calendário, mas que depois de nova sessão no simulador da equipa, chegando ao ponto de se sentir confortável para regressar à competição. Ricciardo admite que não foi fácil perder as últimas corridas por lesão, afirmando mesmo que “foi frustrante ver as últimas corridas, especialmente porque tinha chegado a um ponto em que estava pronto para voltar a correr, mas depois fiz duas provas e tive de fazer uma pausa, mas na verdade, o tempo sem correr passou muito depressa”.

Em declarações ao Motorsport.com, o piloto da AlphaTauri assumiu que o simulador foi a melhor ferramenta para perceber se estava pronto. “Experimentei [o simulador] na semana anterior ao Catar, mas não senti que estivesse no meu máximo potencial, por isso passei o resto da semana no Reino Unido, a passar mais tempo no simulador, e cheguei a um ponto em que me senti pronto para correr”, disse.

Ricciardo tem à sua disposição em Austin um carro um pouco diferente do que pilotou até Zandvoort, uma vez que a equipa apresentou evoluções ao AT04, mas o piloto assume que pôde ter uma ideia do que o espera na pista, depois de ter estado no simulador com a nova versão do monolugar.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool