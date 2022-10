GP EUA F1: Confirmadas penalizações a Charles Leclerc e Fernando Alonso | AutoSport

Estão confirmadas as alterações nas unidades motrizes nos carros de Charles Leclerc e Fernando Alonso. Eram esperadas penalizações para ambos os pilotos por razões diferentes.

A Ferrari trocou o motor de combustão interna, o sexto da época, trazendo uma atualização importante neste componente tendo em vista a resolução de alguns problemas de fiabilidade. O monegasco terá também o um turbo novo e deverá por isso penalizar dez posições na grelha de partida.

A Alpine montou um novo motor de combustão interna no A522 de Alonso, que deverá baixar 5 posições. Esta troca tinha sido dada quase como certa após os abandonos do espanhol e do seu companheiro de equipa, Esteban Ocon, em Singapura.

Recordamos que Sergio Pérez e Zhou Guanyu também foram penalizados.