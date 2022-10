GP EUA F1: CLASSIFICAÇÃO, RESULTADOS, CLASSIFICAÇÕES | AutoSport

A classificação do Grande Prémio dos EUA foi revista após a penalização de 30 segundos a Fernando Alonso, que perdeu os pontos conquistados em pista e baixou para o 15º posto. Com a decisão contestada pela Alpine, caso seja aceite pela FIA, esta classificação pode sofrer nova alteração.

Foi uma boa corrida, mas as lutas continuam após o fim da mesma, como tem sido apanágio da Fórmula 1 nos últimos tempos.