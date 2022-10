GP EUA F1, Charles Leclerc: “objetivo é vir para a frente o mais rápido possível” | AutoSport

Charles Leclerc foi batido por Carlos Sainz por apenas 0.065s, mas perde o segundo posto na grelha por penalização por troca de componentes da unidade motriz. Apesar disso, o piloto monegasco da Ferrari terá a vantagem de ter um novo motor que se espera mais fiável e num circuito onde é possível ultrapassar vários adversários.

Leclerc avisou que o objetivo na corrida de amanhã é passar para a companhia dos pilotos da frente o mais rapidamente possível.

“Foi obviamente muito difícil, especialmente com o vento que muda bastante de volta para volta. No geral, fiz o meu melhor, na última volta o Carlos fez um trabalho melhor e merece estar na pole. Eu arranco mais atrás por causa da penalização, mas o objetivo é vir para a frente o mais rápido possível”, salientou o piloto da Ferrari.

Apesar de começar mais atrás e querer chegar ao grupo da frente, Leclerc tem alguns adversários dificeis de ultrapassar e não se irá colocar numa posição arriscada, garantiu. “Vou fazer o melhor possível. Começamos de 12º ou 11º por causa da penalização do motor, sem correr riscos desnecessários, mas se existir uma oportunidade vou estar lá para aproveitar”.