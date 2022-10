GP EUA F1, Carlos Sainz: “penso que para amanhã a Red Bull continua favorita” | AutoSport

Carlos Sainz alcançou a sua terceira pole position do ano e da carreira no final da qualificação do Grande Prémio dos EUA. O piloto espanhol bateu o tempo do seu companheiro de equipa Charles Leclerc, que terá de cumprir 10 posições de penalização e por isso não vão partilhar a primeira fila da grelha. Ao invés, será Max Verstappen no RB18 que o piloto espanhol aponta como melhor carro em corrida.

“Foi divertido, muito divertido. Complicado por causa do vento, cada curva foi uma aventura, sem sabermos o nível de aderência que iriamos ter, mas consegui completar uma boa volta, sem erros e a pole position finalmente, estive perto em algumas ocasiões, mas não consegui”, explicou Sainz após a conquista da pole position em Austin.

Apesar de considerar o RB18 o melhor carro em corrida, Sainz espera poder manter a liderança e vencer, tirando melhor partido do primeiro posto da grelha. “Não vou mentir, penso que para amanhã a Red Bull continua favorita e normalmente têm um melhor ritmo de corrida. O Max [Verstappen] fez um ótimo trabalho e a Red Bull tem um bom carro para a corrida, vou fazer tudo para tentar ficar à frente amanhã e vencer a corrida, o que seria uma forma fantástica de começar estas últimas quatro corridas”, concluiu o polesitter.