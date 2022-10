GP EUA F1: Apesar das atualizações não se esperam mudanças drásticas na Mercedes | AutoSport

O último pacote de desenvolvimento da Mercedes para o W13 será apresentado no Grande Prémio dos Estados Unidos da América, mas depois de duas corridas frustrantes, Singapura e Japão, Toto Wolff não considera que o rendimento do carro vá ser muito diferente por causa das atualizações, mas será muito importante o tempo em pista para recolher dados para o próximo ano.

“Precisamos de utilizar o tempo limitado de pista disponível para dar passos em frente para esta época e gerar o máximo de aprendizagem possível no desenvolvimento para 2023 – esses dois objetivos são um e o mesmo”, garantiu o responsável máximo da Mercedes. “O nosso pacote final de desenvolvimento do ano será apresentado em Austin. Não vai mudar drasticamente a nossa sorte, mas temos esperança que nos permita avançar e ficar mais perto dos adversários da frente”.

A Mercedes somou apenas 2 pontos em Singapura, a prova com o pior resultado da época da equipa, tendo tido algumas decisões estratégicas e erros dos pilotos que influenciaram fortemente a performance.