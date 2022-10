GP EUA F1: Alpine deixa McLaren para trás e pode ter companhia de Aston Martin | AutoSport

Os responsáveis técnicos da Alpine estão otimistas com a performance do novo fundo do A522, a mais recente atualização dos franceses esta época. Nos dois treinos do GP dos EUA realizados, a Alpine parece ter deixado a McLaren para trás e lidera o ‘segundo pelotão’, tanto em simulação de qualificação como corrida.

Apesar do fundo novo só ter sido montado no carro de Esteban Ocon, entre os dois pilotos da equipa francesa foi Fernando Alonso que se destacou no primeiro treino livre. No entanto, a dupla estava satisfeita no final do primeiro dia de trabalho.

Através dos dados recolhidos, Lance Stroll da Aston Martin, pode estar a um ritmo um pouco mais baixo do que Fernando Alonso e em qualificação intrometer-se entre os dois pilotos da Alpine, fazendo em Austin a vez de Lando Norris.