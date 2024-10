GP EUA F1: A atualização da Mercedes resultou

Esta foi uma das melhores sextas-feiras para a Mercedes em 2024, com as Flechas de Prata a lutarem pela pole com base no desempenho puro. Lewis Hamilton considera que a atualização – descrita pelo chefe de pista Andrew Shovlin como a mais ‘significativa’ do ano – funcionou, e teria certamente estado na luta pela pole se não tivesse tido de ‘recuar’ devido a bandeiras amarelas causadas por Franco Colapinto na sua primeira e única volta no SQ3.

No entanto, George Russell não conseguia tirar o sorriso da cara – e por uma boa razão, depois de ter conseguido a sua primeira… primeira linha desde o Grande Prémio da Grã-Bretanha, com uma volta soberba.

A Mercedes foi a segunda mais forte de todas nas curvas de média e alta velocidade, sendo superada apenas pela Ferrari e pela Haas nas curvas de baixa velocidade.

O seu ritmo numa volta é bom, apenas 0,03s abaixo do ritmo, e estão à altura da Ferrari e da Red Bull nas séries longas. Se ‘cumprirem esta promessa’, estão preparados para o seu fim de semana mais forte desde antes da pausa de verão, e por tudo isto espera-se muita luta pelas primeiras posições.