GP EUA F1: 13ª vitória da época de Max Verstappen e Red Bull conquista o título | AutoSport

Um excelente espetáculo que nos serviu o Circuito das Américas, num Grande Prémio dos EUA muito entretido. Max Verstappen triunfou pela 13ª vez em 2022 e ofereceu à Red Bull o título mundial de construtores no mesmo fim de semana em que Dietrich Mateschitz faleceu. Não foi uma vitória nada fácil para o neerlandês, que viu a sua corrida dificultada por um problema na sua paragem nas boxes.

Lewis Hamilton teve em Austin a melhor hipótese do ano para se estrear a vencer, mas o mais rápido RB18 permitiu a Verstappen celebrar mais uma vitória, com o britânico a terminar no segundo posto. Charles Leclerc não conseguiu acompanhar os dois pilotos à sua frente e fechou os lugares de pódio, numa corrida em que Carlos Sainz, que arrancou da pole position, teve de abandonar no final da volta inaugural do GP após ter sofrido um toque de George Russell.

Russell foi o quinto classificado e somou mais um ponto pela volta mais rápida da corrida, enquanto Lando Norris terminou no sexto posto, seguido de um fantástico Fernando Alonso. O piloto espanhol viu-se envolvido num acidente violento após um excesso de Lance Stroll, mas conseguiu levar o Alpine até ao final da corrida e após ter rodado no último lugar da classificação, terminou nos pontos.

Outro piloto com uma corrida impressionante foi Sebastian Vettel – considerado o piloto do dia na votação da F1 – que já na última volta conseguiu a ultrapassagem a Kevin Magnussen, para terminar no oitavo posto, tendo ainda que recuperar muito terreno depois de um problema na troca de pneus. O piloto alemão completou em Austin uma volta na liderança da classificação.

Magnussen foi o nono classificado, o regresso da Haas aos pontos, batendo Yuki Tsunoda que fechou os dez primeiros.

Não terminaram a corrida Lance Stroll, Valtteri Bottas e Carlos Sainz.