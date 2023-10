GP EUA de F1: Vamos ter ‘esta’ McLaren até ao fim do ano? | AutoSport

É verdade que a Red Bull está a fazer uma grande época, mas há outra que está a deslumbrar com o que tem evoluído ao longo do ano, a McLaren. A vitória de Oscar Piastri no Sprint no Qatar não foi o único sucesso que a McLaren teve nas últimas semanas. Nos últimos três fins-de-semana de corridas, a McLaren conquistou um total de 104 pontos, mais do que qualquer outra equipa, inclusive a Red Bull. É isso mesmo, mais do que os 74 da Red Bull, mais do que os 70 da Ferrari, mais do que os 63 da Mercedes e mais do que os 13 da Aston Martin.

É uma série notável de pontuações em três locais diferentes a partir de Singapura, mas a McLaren sente que foi a natureza de alta velocidade das duas últimas pistas em Suzuka e Qatar que realmente se adequou ao seu carro.

Na sua forma atual, a McLaren pode até tornar-se uma ameaça para a Ferrari, em terceiro lugar na classificação dos construtores, mas é improvável que usufrua da vantagem de desempenho das duas últimas corridas em todas as pistas restantes. A Mercedes, a Ferrari e a Aston Martin vão tentar recuperar no Circuito das Américas e, potencialmente, vão precisar de o fazer enquanto a McLaren pode andar bem em qualquer pista até ao final da temporada.