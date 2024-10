GP EUA de F1: ‘Metade’ da Red Bull está de volta…

“Há quanto tempo!” disse Max Verstappen no final da qualificação Sprint em Austin, depois de obter a pole position, enquanto Sergio Pérez lamentava a eliminação frustrante na SQ2.

Foi uma noite de emoções divididas para a Red Bull no Sprint Qualifying do Grande Prémio dos Estados Unidos. De um lado, Max Verstappen conquistou a sua primeira pole position em qualquer formato desde a Áustria, enquanto Sergio Pérez sofreu uma eliminação frustrante na SQ2.

Com um Red Bull RB20 atualizado, Verstappen brilhou no Circuito das Américas ao manter-se entre os três primeiros nas fases de 12 minutos da SQ1 e 10 minutos da SQ2, antes de uma volta espetacular na SQ3 garantir a pole do Sprint por uma diferença mínima de 0,012s sobre George Russell, piloto da Mercedes. Foi a primeira vez que Verstappen conquistou o topo de uma qualificação desde o GP da Áustria em junho, para a alegria do líder do campeonato: “Tivemos um ótimo dia”, disse um satisfeito Verstappen. “Claro, a qualificação para o Sprint sempre traz desafios. Usamos pneus médios nas primeiras sessões e depois macios na última. Nunca sabemos exatamente como será, mas estou muito feliz. O carro esteve excelente o dia todo, e é bom estar de volta à pole. Já tinha passado algum tempo!”

Com 52 pontos de vantagem sobre Lando Norris, da McLaren, que ficou em P4 na Qualificação do Sprint, Verstappen revelou os seus planos para o restante do fim de semana: “O foco é garantir que o carro esteja bom e fácil de dirigir durante a corrida, especialmente com os pneus. Vamos dar o nosso melhor no Sprint, mas sabemos que os pontos principais estão no domingo, e é aí que queremos brilhar.”

Do outro lado da garagem, Pérez enfrentou dificuldades. O mexicano terminou apenas em P11 na SQ2, o que o deixou mais longe da disputa por pontos no Sprint, já que somente os oito primeiros colocados marcam. “Muito frustrante”, desabafou Pérez. “Entre a SQ1 e a SQ2, não conseguimos avançar, pelo contrário, regredimos com os pneus, o que complicou bastante as coisas. Espero que possamos aprender com o que aconteceu e melhorar na próxima qualificação.”

Pérez também destacou problemas de condução em alta velocidade: “Ainda estamos a lutar com algumas questões, mas nosso ritmo em simulações de corrida longa foi promissor, então temos trabalho a fazer.”

Enquanto Verstappen batalha com Norris pelo título, a Red Bull está de olho em diminuir a vantagem de 41 pontos da McLaren no campeonato de construtores. Com 34 pontos disponíveis no fim de semana de Sprint em Austin, a equipa tem uma grande oportunidade de recuperação.