GP EUA de F1: Haas F1 Team com grande ‘upgrade’ para a corrida de ‘casa’ | AutoSport

Já deve ter visto a nova decoração da Haas para Austin, que foi revelada para a corrida caseira da equipa, mas a Haas também vai ter algo muito mais substancial no que diz respeito ao seu carro, em forma de um novo pacote aerodinâmico totalmente novo que tem sido desenvolvido durante a época. Segue um conceito semelhante ao da Red Bull, que muitas equipas estão agora a seguir, e pode ser crucial para a Haas em duas frentes.

A Haas precisa de dar um passo à frente em termos de desempenho nesta temporada se quiser voltar à luta pelo sétimo lugar no campeonato de construtores, depois de ter ficado a 11 pontos da Williams nas últimas semanas. No Qatar, a Alfa Romeo também ficou à frente da Haas, com duplos pontos, pelo que tudo o que aumente as hipóteses de ficar entre os dez primeiros será importante.

Mas há um quadro mais vasto em jogo, com a Haas interessada em ver se o seu desenvolvimento e compreensão de um conceito diferente é bem sucedido antes de finalizar certos aspetos do seu carro para 2024. Quer tenha um impacto imediato ou não, é provável que a atualização influencie o que a Haas fará no próximo ano.