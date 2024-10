GP EUA de F1: Ferrari na luta pela vitória

A euforia da Ferrari após o treino livre de sexta-feira transformou-se em frustração na qualificação. Charles Leclerc e Carlos Sainz, que exibiram um ritmo alucinante com os pneus médios, não conseguiram domar os macios na SQ3. A pole position, que parecia ao alcance, escapou por um fio. No entanto, a dupla italiana não desespera. Com um aparente ritmo de corrida impressionante, colado à McLaren e à frente de Red Bull e Mercedes, a Ferrari ainda tem todas as chances de virar o jogo na corrida Sprint e no Grande Prémio. Falta apenas desvendar o enigma dos pneus macios para tentar lutar pelo topo do pódio.