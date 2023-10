GP EUA de F1: Daniel Ricciardo de regresso | AutoSport

Depois de curada a sua lesão no pulso derivado do acidente em Zandvoort, Daniel Ricciardo está de regresso em Austin. Cinco Grandes Prémios depois! E vem numa boa altura porque a única equipa que está agora abaixo da Haas no campeonato de construtores é precisamente a Alpha Tauri.

O australiano esteve perto de regressar no Qatar, mas, depois de uma sessão de simulador, decidiu que era mais sensato tirar mais duas semanas para continuar a sua recuperação e deixar Liam Lawson com clareza para enfrentar o fim de semana de Sprint: “É claro que ele queria voltar”, disse Christian Horner. “Ele tem um contrato garantido para o próximo ano, era uma questão de… Em Liam temos um bom piloto e era também uma forma de lhe dar outro Grande Prémio sem colocar pressão desnecessária e potencialmente danos a longo prazo no Daniel, [por isso] dissemos apenas ‘Olha, não exageres’. “As condições que tivemos [no Qatar] poderiam ter sido muito difíceis para ele, por isso, ter mais 12 dias até Austin é a melhor preparação para ele”.

Vai continuar a ser um grande desafio, uma vez que Ricciardo terá apenas uma sessão de treinos livres para se preparar, mas vai certamente contar com um enorme apoio num dos seus locais favoritos.