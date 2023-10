GP EUA de F1: Como o sucedido no Qatar pode afetar a Mercedes? | AutoSport

É verdade que a McLaren obteve um grande resultado no Grande Prémio do Qatar, mas se não tivesse sucedido o acidente entre Lewis Hamilton e George Russel, a Mercedes poderia ter tido também uma grande corrida. Veja-se o ritmo que George Russell mostrou na corrida. Vindo do fundo do pelotão, Russell terminou num muito competitivo quarto lugar, apesar das limitações impostas pela duração máxima das sessões de trabalho dos pneus.

Mas a razão pela qual ele estava a lutar a partir de uma posição tão baixa foi devido a uma colisão com o companheiro de equipa Lewis Hamilton na Curva 1, um incidente que terminou a corrida de Hamilton.

Os dois pilotos da Mercedes culparam-se inicialmente um ao outro antes de as emoções arrefecerem e Hamilton assumir toda a responsabilidade, embora Russell tenha tentado o seu melhor para acalmar ainda mais as coisas, afirmando que são precisos dois carros para se envolverem num incidente.

A dupla lidou bem com a colisão, mas o comentário imediato de Russell no rádio de “Pessoal, vamos lá. Duas corridas seguidas!” mostra como os incidentes podem começar a acumular-se e a aumentar a tensão, especialmente se houver mais do que um em rápida sucessão.

Está longe de ser um problema nesta fase, mas é preciso estar atento se estiverem a lutar por posições novamente no Circuito das Américas, pois algo semelhante voltar a suceder, aí sim, os problemas passariam a ser grandes…