GP ESTÍRIA F1: Max Verstappen garante pole position | AutoSport

Max Verstappen foi o homem mais rápido da qualificação do GP da Estíria, com um tempo fantástico de 1:03.841s. Lewis Hamilton não conseguiu melhor que o terceiro posto, mas como Valtteri Bottas ficou com o segundo tempo mais rápido, o britânico sobe ao segundo posto, enquanto o companheiro de equipa fica no 5º posto.

Lando Norris foi o quarto mais rápido (+0. ) e Sergio Perez foi o quinto. Ambos os pilotos sobem uma posição com a penalização de 3 lugares na grelha de Bottas.

Yuki Tsunoda está sob investigação devido a uma manobra na Q3.

Valtteri isn’t very happy with Yuki



The Finn thinks he was blocked by the Japanese driver#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/jFhh3YpkvT — Formula 1 (@F1) June 26, 2021

Pierre Gasly terminou a qualificação com o 6º melhor tempo, seguido de Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso e Lance Stroll fechou os 10 primeiros.

Lewis Hamilton foi o primeiro piloto a marcar tempo, mais lento do que Sergio Perez com o mesmo composto de pneus fez na Q2, 1:04.205s.

Na primeira tentativa para garantir a pole position para a corrida de amanhã, Max Verstappen foi o mais rápido e o único a entrar no segundo 03, com o tempo de 1:03.841s. Hamilton manteve-se como o segundo mais rápido e Lando Norris surgia como o terceiro homem mais rápido, com mais 0.403s que o neerlandês. Bottas e Perez fechavam o top 5.

Surpresa: Vettel, Sainz e Ricciardo de fora

Sergio Perez saiu para a Q2 com um jogo de pneus macios novos, ao contrário do seu colega de equipa, Max Verstappen e os dois pilotos da Mercedes.

Max Verstappen fez duas voltas rápidas consecutivas, enquanto Lewis Hamilton apenas na segunda volta rápida conseguiu um bom tempo. Na primeira volta ao traçado, o britânico falhou o ponto de travagem na curva 3 e perdeu tempo.

Pierre Gasly surpreendeu, ao colocar-se como o homem mais rápido antes da última tentativa de melhorar os tempos, com a volta a ser concluída em 1:04.429s, com Verstappen atrás a apenas 0.004s.

Os 15 pilotos cabiam todos em menos de 1 segundo de diferença. Todos com pouca vantagem quando saíam para a última volta rápida da Q2.

Na última volta, Sebastian Vettel e Carlos Sainz viram as suas voltas apagadas e ficaram pela Q2, com Russell a ficar a apenas 0.008s de conseguir subir à Q3. Ficaram de fora Russell, Sainz, Vettel, o decepcionante Daniel Ricciardo e Antonio Giovinazzi.

George Russell mais rápido que Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo

Na Q1, Max Verstappen começou bem, mas o Nicholas Latifi garantiu uma boa volta, antes da última tentativa para todos os pilotos (1:05.175s), com alguns pit walls em alerta geral depois do tempo conseguido pelo canadiano.

Sergio Perez estava muito atrás do colega de equipa, cerca de 0.7s a mais que o neerlandês.

Na derradeira tentativa da Q1, George Russell garantiu um tempo mais rápido que o colega de equipa, com o canadiano a não conseguir melhorar o seu tempo e a ficar a 0.053s do tempo de Daniel Ricciardo, que foi apenas o 15º mais rápido.

Esteban Ocon também ficou pelo caminho na Q1, juntamente com Kimi Raikkonen, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.