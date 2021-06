GP Estíria: Red Bull corre em “casa” | AutoSport

São 3 vitórias nos últimos 3 GP para a Red Bull. E agora chega a vez da dupla jornada no Red Bull Ring, “casa” da equipa e onde normalmente, Verstappen tem uma enorme falange de apoio. Para já, 15.000 espetadores na primeira corrida no circuito e talvez, 140.000 na segunda, para o GP da Áustria.

Todo o ambiente que se vive na F1, pode ajudar a Red Bull durante a estadia de duas semanas na Estíria, mas tudo está dependente das condições de cada sessão e de encontrar a melhor afinação para o carro, segundo Max Verstappen.

“Estou realmente ansioso pela Áustria porque, claro, é como um Grande Prémio caseiro e a oportunidade de ter duas corridas torna-o ainda melhor. É sempre bom correr aqui e temos tido bons resultados no Red Bull Ring, mas nada é garantido. Temos de voltar a ter o melhor set up, “ler” as condições e reagir. Não sei como será o tempo, mas tenho a certeza de que vai ser apertado. Descobriremos quando lá chegarmos, mas espero que possamos ter dois fins de semana muito bons”.