GP Estíria: Pneus e chuva são fatores de incerteza (antevisão) | AutoSport

Com três zonas DRS (curva 1 a 3, curva 3 a 4 e reta da meta), há muitas oportunidades de ultrapassagem numa volta ao circuito de Red Bull Ring. Em 2020, a primeira corrida austríaca teve 29 ultrapassagens após a primeira volta, poucas comparadas com as 43 no fim de semana seguinte no mesmo circuito. Um total de 76% dessas ultrapassagens foi assistido pelo DRS.

As melhores oportunidades de ultrapassar na Áustria surgem na curva 3 e 4, devido ao ponto de travagem forte à entrada, que pode recompensar os pilotos que travem tardiamente. Com uma zona DRS imediatamente a seguir, a descida para a curva 4 oferece uma oportunidade de contra atacar ou ganhar alguma distância.

A Pirelli está a dividir as suas opções de pneus na Áustria. A corrida de abertura estarão disponíveis os C2, C3 e C4, utilizados em França, mas na segunda corrida no circuito, a seleção irá contar com borrachas mais macias com o C3 a ser o pneu duro, o C4 o médio e o C5 o mais macio, a combinação mais suave da gama Pirelli. O piso é tradicionalmente pouco exigente para os pneus, pelo que se espera que a estratégia padrão seja a de uma paragem, mas a seleção dos pneus mais macios para a segunda corrida poderá obrigar as equipas a ter de optar por duas paragens, o que tornará o desafio estratégico maior.

Devido à volta curta e fluida no Red Bull Ring, os intervalos de desempenho entre os compostos tendem a ser bastante pequenos. A maioria das curvas são à direita, mas as duas curvas mais exigentes são na realidade à esquerda: o que significa que os pneus chegam relativamente frios.

Em 2020, houve quatro Safety Car nas duas provas na Áustria, mas historicamente há 50% de hipóteses de um SC nas provas austríacas com piso seco, e só houve um Virtual Safety Car, em 2018.

Com o tempo por volta a rondar pouco mais de um minuto, uma volta é cheia de ação do princípio ao fim. Com mudanças de elevação, longas retas e um sector intermédio técnico, manter velocidades elevadas é a chave para maximizar uma volta. Significa também, que o tráfego é frequentemente um problema, e este é um fator quando se trata de corrida e especialmente de estratégia de qualificação.

Será expectável mau tempo para o primeiro fim de semana na Áustria. Existe um aviso de alerta laranja para aquela região, com 90% de probabilidade de chover na Sexta feira, 70% no Sábado e 70% no Domingo. Tudo isto, condicionará a prova e coloca mais incerteza no resultado final.