GP Estíria F1: Verstappen lidera TL1 com Gasly e Hamilton atrás | AutoSport

A primeira sessão de treinos livres começou com Robert Kubica a fazer um pião na curva 3 na sua primeira volta.

Mais tarde, alguns pilotos viram os seus tempos por volta apagados por excederem os limites de pista nas curvas 9 e 10. Verstappen, Gasly, Alonso e Hamilton foram todos apanhados nesta matéria.

Perto da meia hora de treino, Carlos Sainz fez um pião na saída do pitlane, tendo ficado parado e obrigado um dos Mercedes a esperar que o espanhol resolvesse a situação.

Lewis Hamilton liderava a tabela de tempo com 1:06.166s à frente de Valtteri Bottas e Max Verstappen, a meio da sessão.

Verstappen entrou no segundo 5, com um tempo em 1:05.910s, o tempo mais rápido que surgiu pouco depois dos 30 minutos de sessão. Os dois Alpha Tauri mostraram-se rápidos, com Pierre Gasly atrás de Verstappen (+0.2s) e Yuki Tsunoda com o 5º tempo mais rápido (+0.487s).

Em termos de tempos, nada se alterou nos últimos 20 minutos da sessão, tendo a maioria das equipas apostado em fazer simulações de corrida até ao fim dos sessenta minutos.