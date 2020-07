GP Estíria F1: Valtteri Bottas vai ficar na Mercedes em 2021

Valtteri Bottas vai ficar na Mercedes em 2021, já que apalavrou a sua continuidade na equipa, revelou o Motorsport.com. Como tem vindo a ser habitual, o contrato deve ser novamente de um ano, o que até aqui não incomodou muito o finlandês que tem feito sempre por merecer as sucessivas renovações.

Quem não deve ter ficado muito contente foi George Russell, que vai ter que esperar mais algum tempo, até ter oportunidade de ascender à Mercedes.

Quanto a Bottas, lidera o campeonato, começou muito bem a época, nada pode fazer face a ‘este Hamilton que vimos na Estíria, mas tal como testemunhámos na sua luta com Max Verstappen, não tem feito o mesmo que Hamilton com um Mercedes na mão, nps últimos anos, mas tem feito o suficiente para merecer a confiança dos responsáveis da equipa. Por outro lado, quem pensava que Sebastian Vettel pudesse ter a sua opotunidade na Mercedes, teve a resposta.