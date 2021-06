GP Estíria F1, Valtteri Bottas: “podemos atacar a Red Bull” | AutoSport

Valtteri Bottas foi o segundo homem mais rápido da qualificação, com um tempo de 1:04.035s, mas devido à penalização de 3 lugares na grelha, o finlandês da Mercedes vai partir do 5º posto na corrida de amanhã.

“É uma pena a penalização, com isso vou começar amanhã em quinto lugar. Preferia ter começado no segundo lugar. Foi uma qualificação forte, quando olho para os treinos livres, o TL2 e TL3, ainda estava a lutar com o carro. Mas encontrámos a configuração certa e foi uma sensação muito melhor. Tirei o máximo partido do carro. Na minha primeira volta na Q3 encontrei o Tsunoda, e por isso perdi alguns décimos. Talvez houvesse um pouco mais de onde tirar tempo”, avançou Bottas durante a entrevista pós qualificação.

O finlandês, explicou porque escolheu os pneus médios na Q2 e consequentemente, para começar a corrida de amanhã.

“Claro que sabíamos da penalização para corrida, por isso pensámos que os médios seriam a melhor opção. Esperamos que os pilotos nos macios tenham um pouco de vantagem no início da corrida. Amanhã é um novo dia, por isso vamos ver. Definitivamente, podemos atacar a Red Bull ”