GP Estíria F1: Valtteri Bottas penalizado por incidente no pit lane | AutoSport

Valtteri Bottas não queria acreditar que fosse penalizado pelo pião no pit lane durante o TL2 do GP da Estíria, mas a verdade é que foi penalizado com 3 lugares na grelha de partida para a corrida de Domingo e retirada de 2 pontos na licença.

É um mau, muito mau começo para um piloto que está, segundo os rumores avançados nas últimas semanas, no fio da navalha.

O colégio de comissários considerou que manobra de Bottas foi potencialmente perigosa, ainda por cima com membros de equipas por perto.

Bottas esclareceu aos comissários, que experimentavam uma estratégia diferente para tentar não perder tempo nos pit stops, deixando o piloto a segunda velocidade engatada durante o processo e saindo com essa marcha para o pit lane. O que aconteceu, foi que os pneus acabaram por patinar mais que o esperado e o resultado foi o que conhecemos.

Não é bom para a Mercedes, – que se vê numa discussão com a Red Bull sobre o tempo dos pit stops – nem para Bottas, que fica mais longe (hipoteticamente) de poder ajudar a equipa na luta com Max Verstappen e Sergio Perez.