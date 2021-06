GP Estíria F1: Valtteri Bottas faz pião no pitlane | AutoSport

Ao sair de uma troca de pneus, Valtteri Bottas fez um pião, que será investigado após a sessão de treinos livres. Uma situação caricata, mas perigosa, que poderia muito bem ter outro final.

O piloto foi ajudado pelos mecânicos da McLaren para colocar o carro no sentido correto.

Valtteri Bottas spins in the pit lane after being released



He does very well to keep the car under control and avoid the barriers. He's helped by the McLaren team and he's now back on track#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bRoftghlqA