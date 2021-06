GP Estíria F1, TL3: Tudo pronto para uma qualificação muito interessante | AutoSport

Os dois primeiros pilotos do campeonato, Max Verstappen e Lewis Hamilton apostaram na simulação de qualificação, com o neerlandês inicialmente mais rápido, mas o britânico bateu o tempo e passou para o topo da tabela de tempos com 1:04.369s.

Os primeiros 10 minutos da última sessão de treinos do GP da Estíria foi apenas utilizado pelos dois carros da Haas para irem para a pista, todos os outros pilotos ficaram nas garagens, já que não havia ameaça de chuva, como ontem aconteceu. Max Verstappen e Lewis Hamilton só saíram para a pista já depois dos 20 minutos iniciais.

Só com 15 minutos decorridos na sessão, é que todos os pilotos – exceção aos 2 pilotos da Red Bull e Mercedes – saíram para a pista e começaram a marcar tempos, mas a maioria deles com pneus médios nos carros.

Valtteri Bottas foi o primeiro piloto a colocar um tempo digno desse nome (1:06.063s), tendo sido batido por Max Verstappen pouco depois (1:05.571s).

Nikita Mazepin, de regresso à pista, com pneus macios, teve um pequeno pião na curva 1, estragando um jogo de pneus novos.

Depois da passagem da meia hora de treino, Verstappen conseguiu um tempo canhão no traçado austríaco, tendo completado a sua volta em 1:04.971s, no entanto à entrada para os últimos 15 minutos, primeiro Bottas e depois Hamilton, bateram o tempo de Verstappen. Lewis Hamilton precisou de 1:04.369s para completar a volta.

Verstappen nos instantes finais, tentou bater o tempo de Hamilton, mas perdeu décimos de segundo no primeiro setor, ficando a 0.204s do melhor tempo. Ainda houve tempo para mais uma tentativa, a derradeira, baixando a diferença para 0.201s, mas o seu tempo foi apagado por ter ultrapassado os limites de pista.

Valtteri Bottas foi o terceiro mais rápido, e sem incidentes desta vez, batendo Sergio Perez.